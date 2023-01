John Kennedy - Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Publicado 17/01/2023 16:21

Rio - O começo positivo de John Kennedy na Ferroviária empolgou o Fluminense. O jogador, de 20 anos, está emprestado ao clube paulista para ganhar experiência. Um modelo bastante semelhante já foi utilizado pelo Tricolor com Gustavo Scarpa, antes do apoiador explodir no clube carioca há alguns anos.

Em 2015, o meia disputou o Paulista pelo Red Bull Brasil, após boa atuação na competição, Scarpa voltou ao Fluminense e na mesma temporada se tornou titular pelo clube carioca no Brasileiro. Posteriormente, o apoiador se tornou um dos principais jogadores do futebol brasileiro.

Na ocasião, o empréstimo de Scarpa foi para o meia ganhar rodagem, já que não havia conseguido se destacar nas primeiras chances como profissional. No caso de John Kennedy, o atacante teve um começo bastante promissor no Fluminense, com direito a dois gols em clássico contra o Flamengo, mas por conta de problemas de indisciplina não decolou.

O empréstimo do atacante com o clube paulista vai até o final do Estadual. O entendimento é de que John Kennedy pode ser bastante importante para o elenco do Fluminense, sob o comando de Fernando Diniz, ainda na temporada atual.