Lima comemora gol marcado no jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Lima comemora gol marcado no jogo entre Fluminense e Nova IguaçuFOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 17/01/2023 23:10

Não foi uma grande atuação, mas os reservas do Fluminense fizeram o dever de casa. Nesta terça-feira, o Tricolor venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Lima, com um golaço de fora da área, fez o único gol da partida.

Agora, as duas equipes viram a chave para a terceira rodada do Cariocão. O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Madureira no Estádio Kleber Andrade. Já o Nova Iguaçu tem compromisso no sábado, às 16h, contra o Flamengo no Maracanã.

O JOGO

O primeiro tempo foi bem morno no Maracanã. O Fluminense apresentava dificuldades para impor seu estilo de jogo e encaixar uma boa troca de passes para chegar ao campo de ataque com qualidade. O Nova Iguaçu, por sua vez, pouco fazia para incomodar a meta tricolor.

O jogo finalmente ganhou emoção depois da parada técnica. Aos 25 minutos, Jorge recuou mal a bola para Pedro Rangel e quase fez contra. Para sorte do Flu, o goleiro se esticou todo e salvou com os pés. Na sequência, o Tricolor puxou contra-ataque, e Keno cruzou na medida para Alan. O centroavante até conseguiu o cabeceio, mas Max saltou para fazer boa defesa.

Depois disso, a outra grande chance criada pelo Flu na primeira etapa foi justamente a do gol. Após um corte errado da zaga do Nova Iguaçu, Lima pegou a sobra e, com um belo chute de primeira da entrada da na área, acertou o ângulo do gol defendido por Max para abrir o placar no Maracanã.

Diferentemente do primeiro tempo, a etapa complementar começou mais animada. Isso porque as duas equipes passaram perto de abrir o placar com menos de dez minutos. Aos seis, Jorge experimentou de longe, e o goleiro Max fez a defesa em dois tempos. Aos oito, Luã Lúcio acertou um míssil do meio de campo, e a bola carimbou a trave do Flu.

Mais tarde, aos 20 minutos, o Tricolor voltou a tomar um susto. Andrezinho recebeu pelo lado direito e bateu cruzado, mas Pedro Rangel fez boa defesa. No rebote, Lima fez o corte evitou que Caio Miranda chegasse a tempo de finalizar.

O confronto passou a ficar completamente controlado pelo Fluminense aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Nova Iguaçu passou a ter um homem a menos dentro de campo. Após acertar uma cotovelada no rosto de Guga, o lateral-esquerdo Bruninho recebeu o vermelho direito e foi para os vestiários mais cedo.

Nesse cenário, inclusive, o Flu até passou perto de ampliar. Caio Paulista recebeu um presente do goleiro Max, invadiu a área, mas segurou muito a bola. Ele ainda conseguiu descolar o passe para Willian Bigode, que pegou mal na bola.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Nova Iguaçu



Data e Hora: 17/01/2023, às 21h10

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Cartões amarelos: Marrony (FLU) / Igor Fraga (NIG)

Cartões vermelhos: Bruninho (NIG)

Gols: Lima (1-0)(43'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Pedro Rangel; Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima (Isaac, 37'/2ºT) e Michel Araújo (Giovanni, 19'/2ºT); Marrony (Caio Paulista, 27'/2ºT), Keno e Alan (Willian, 37'/2ºT).

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Bruninho; Igor Fraga, Gustavo Nicola (Paulo Henrique, 28'/2ºT) e Ícaro (Luã Lúcio, Intervalo); Andrey (Marquinhos, 22'/2ºT), Ewerton (Andrezinho, 15'/2ºT) e Nathan Palafoz (Caio Miranda, 15'/2ºT).