Keno fará sua estreia pelo Fluminense no Maracanã nesta terça - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 17/01/2023 16:44

Rio - O atacante Keno fará sua estreia pelo Fluminense no Maracanã, nesta terça-feira (17), no duelo com o Nova Iguaçu. O jogador, que foi bastante elogiado por sua atuação na vitória sobre o Resende, revelou estar ansioso para poder, finalmente, jogar com a camisa do Tricolor no Maracanã.

"Já pude ajudar a equipe a sair com os três pontos no último jogo e agora vou ter a oportunidade de atuar no Maracanã. Poder fazer minha estreia lá, com a torcida apoiando o nosso time, vai ser ainda melhor. Jogar contra o Fluminense no Maracanã é difícil, já passei por isso em outros anos. Agora estou muito feliz de estar desse lado. Espero ser muito feliz no Maracanã", destacou Keno, antes de completar, falando sobre sua estreia:

“Fiquei feliz com minha estreia, mas principalmente por saber que a gente ainda tem muito a mostrar. O trabalho está sendo muito bem feito e vamos dar sequência. Temos mais uma batalha pela frente agora e esperamos fazer um grande jogo para continuar evoluindo no campeonato”, finalizou o atacante.

O Fluminense de Keno enfrentará o Nova Iguaçu nesta terça-feira (17), às 21h10, no Maracanã. O confronto será válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.