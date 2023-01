Guga - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Pode se dizer que o torcedor do Fluminense que foi ao Maracanã para assistir a partida contra o Nova Iguaçu deixou o estádio esperando mais dos reforços contratados pelo clube carioca. Mesmo com pouco entrosamento e no começo da temporada, o desempenho técnico dos jogadores tricolores não foi dos melhores. Porém, houve alguns que conseguiram trazer alguma alegria para os torcedores.

O lateral-direito Guga, de 24 anos, que foi contratado junto ao Atlético-MG, teve um dos melhores desempenhos entre os jogadores do Fluminense. Estreante, ele começou tímido, mas foi se soltando aos poucos. Além de iniciar a jogada do belo gol feito por Lima, o lateral participou de algumas boas jogadas, principalmente no segundo tempo.

Outro jogador que mostrou boas credenciais foi o meia-atacante Giovanni, de 20 anos. O jovem entrou na segunda etapa no lugar de Michel Araújo e se mostrou bem mais efetivo. Agressivo e com velocidade, o ex-jogador do Ajax, da Holanda, mostrou qualidade e poderá receber mais oportunidades com Diniz.

O zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, teve uma atuação segura na defesa do Fluminense. Pouco exigido pelo Nova Iguaçu, o defensor passou segurança e não comprometeu. Já o lateral-esquerdo Jorge, de 26 anos, esteve em uma condição inferior aos seus companheiros. Ele demonstrou uma grande dificuldade com o ritmo da partida e esteve bastante apagado.

Lima e Keno, que já tinham feito suas estreias no último sábado, oscilaram bastante na partida. O meia começou muito mal, errando muitos passes, mas evoluiu na sequência do jogo, sendo premiado com um golaço. Já o atacante mostrou muita qualidade no primeiro tempo, tendo criado duas boas chances, mas cansou na etapa final.