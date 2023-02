Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Carlo Ancelotti é o técnico do Real MadridFOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 06/02/2023 21:31 | Atualizado 06/02/2023 22:16

O Real Madrid inscreveu o goleiro Courtois, o zagueiro Éder Militão e o atacante Benzema no Mundial de Clubes. Os três, vale lembrar, se recuperam de problemas físicos e não chegaram a viajar com a delegação merengue para o Marrocos nesta segunda-feira. Apesar disso, estão na lista final de relacionados enviados à Fifa.

Mais cedo, o clube divulgou uma lista de 22 jogadores que viajaram para Rabat. Esta, contudo, não era a de relacionados para a competição. Segundo o regulamento da Fifa, a lista final deve ser entregue à entidade 24 horas da estreia do time na competição.

Benzema e Militão precisaram ser substituídos no jogo da quinta-feira passada, diante do Valencia, por conta de dores. Já Courtois sentiu uma lesão no aquecimento antes da partida contra o Mallorca, no domingo passado. A tendência é de que eles não joguem a semifinal, mas podem ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti em uma eventual decisão caso se recuperem.

Para dar espaço ao trio, o Real deixou de fora o goleiro Lucas Cañizares e o zagueiro Marvel Antolín. A dupla fez parte dos 22 nomes que viajaram com o grupo, mas não foram relacionados para o Mundial.

VEJA A LISTA DO REAL MADRID

Goleiros: Courtois, Lunin e Luis López.

Defensores: Carvajal, Odriozola, Nacho, Éder Militão, Vallejo, Rüdiger e Alaba.

Meio-campistas: Toni Kroos, Luka Modric, Tchouaméni, Ceballos, Luis Martín, Sergio Arribas, Camavinga e Valderde.

Atacantes: Asensio, Vinicius Júnior, Benzema, Rodrygo e Mariano Díaz.