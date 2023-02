14 jogadoras do Hatay estão desaparecidas - Foto: Reprodução/Rudaw Media

Publicado 06/02/2023 11:26

Um prédio em que morava um time inteiro de vôlei da Turquia desabou por conta de um forte terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o site "Fotomac", o prédio era moradia de 14 jogadoras do Hatay, que disputa as divisões inferiores do Campeonato Turco. Não há informações sobre as atletas até o momento, segundo um dirigente do clube.

O terremoto, que também atingiu a Síria, deixou pelo menos 1.600 mortos nos dois países, segundo o governo da Turquia. Outras milhares de pessoas estão desaparecidas. Entre elas, estão as jogadoras do Hatay. Membros do clube e jogadores do time masculino apelam pela agilidade das buscas e por notícias das atletas.

Bia, ex-central do time de vôlei da seleção brasileira e que defende o Kuzeyboru, da Turquia, disse nas redes sociais que deixou o apartamento onde mora por conta do terremoto. Por medo de desabamento, o prédio foi evacuado após um segundo tremor. A jogadora relatou nas redes sociais que precisou se proteger em seu carro também por conta da neve que caia no momento dos tremores.

"É uma situação que deixou todo mundo muito nervoso. Confesso que na segunda vez deu bastante medo. Mas depois ficou tudo bem, eu estou bem, meu prédio está bem, minha cidade está bem. Mas em outras cidades a situação foi bem grave", disse Bia.

Além de Turquia e Síria, os tremores também foram registrados em países vizinhos como Líbano, Chipre e Israel.