Atletiba terminou em briga - Reprodução

Atletiba terminou em brigaReprodução

Publicado 05/02/2023 22:09

O primeiro 'Atletiba' da temporada terminou em confusão generalizada dentro e fora de campo. Athletico-PR e Coritiba empataram por 1 a 1, neste domingo (5), na Arena da Baixada, mas o jogo ficou em segundo plano por causa de uma briga entre jogadores e invasão de campo.

A confusão começou após um desentendimento entre o zagueiro Márcio Silva, do Coritiba, e o meia Terans, do Athletico-PR. A discussão terminou em uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes, além de invasão de campo de torcedores do Athletico.

Com o descontrole dentro de campo, o árbitro encerrou a partida com antecedência. O jogo já estava nos acréscimos, com 51 minutos. Ele apontará na súmula as expulsões e mais relatos sobre a confusão.

Com o empate, o Athletico-PR se manteve na liderança do Campeonato Paranaense, com 19 pontos. O Coritiba é o segundo colocado, com 17.