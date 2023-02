Asensio perdeu pênalti na derrota do Real Madrid diante do Mallorca - JAIME REINA / AFP

Publicado 05/02/2023 17:21

No último jogo antes de embarcar para disputar o Mundial de Clubes, no Marrocos, o Real Madrid perdeu para o Mallorca por 1 a 0, neste domingo (5), fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube merengue ainda teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas o atacante Marco Asensio perdeu a cobrança.

Sem Karim Benzema, poupado por lesão, o técnico Carlo Ancelotti optou por Marco Asensio para bater a penalidade sofrida por Vinícius Júnior. Rodrygo, que costuma cobrar na ausência do francês, estava em campo, mas foi preterido pelo treinador italiano. Após a partida, o comandante do Real Madrid justificou a decisão para protegê-lo.

"Escolhi Asensio e não Rodrygo porque pensamos no pênalti perdido na Copa do Mundo. Isso pode afetá-lo", disse Carlo Ancelotti.

Com a derrota, o Real Madrid se manteve em segundo lugar, com 45 pontos, e pode ver o Barcelona abrir oito pontos na liderança do Campeonato Espanhol. O clube merengue volta a campo na próxima quarta-feira (8), contra o Al Ahly, às 16h (de Brasília), em Rabat, pela semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor enfrenta Flamengo ou Al Hilal na decisão.