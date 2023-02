Marcos Junior tirou do papel projeto de rede de cosméticos - Arquivo Pessoal

Publicado 05/02/2023 15:42

No Japão desde 2019, quando deixou o Fluminense, Marcos Junior conquistou os japoneses do Yokohama Marinos, onde foi campeão nacional duas vezes (2019 e 2022), e agora vai em busca de um novo desafio. Mas fora das quatro linhas. Aos 30 anos, o atacante resolveu se arriscar no ramo empresarial e abriu uma rede de cosméticos.



Ao lado de esposa, Dayane Simões, Marcos Junior investiu em um terreno em Duque de Caxias e montou a primeira loja da rede de cosméticos ‘Simplíssima’, com produtos nacionais e importados.



Como a aposentadoria ainda está longe dos planos, o atacante deixará a empresa sob o comando da esposa, idealizadora do projeto.



“A Dayane costuma dizer que sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Eu acabei levando isso não só para o meu trabalho, mas também para a nossa visão de mercado também. Tenho certeza que, com ela à frente da Simplíssima, o sucesso será grande. Ela se preparou bastante, está com uma ótima visão empresarial e agora vamos tocar o nosso negócio”, disse Marcos Junior.



E assim, Dayane é a CEO da nova rede des cosméticos. No dia da inauguração, inclusive, ela recebeu uma carta de Marcos Junior, que desejou sorte e brincou sobre o empreendimento ser "a filha" deles.



“Sempre tive o sonho de empreender e decidi ter o meu foco voltado para o público feminino. A partir daí comecei a estudar muito o mercado e montei o plano de negócio para a Simplíssima”, explicou Dayane.

Esposa de Marcos Junior, Dayane Simões com os filhos do casal Pedro e Davi: idealizadora do projeto Arquivo Pessoal