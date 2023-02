Courtois sentiu dores na coxa esquerda durante aquecimento antes de Real Madrid x Mallorca - JAIME REINA / AFP

Publicado 05/02/2023 12:13

Na derrota fora de casa por 1 a 0 para o Mallorca, gol contra de Nacho Fernández neste domingo (5) pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid ganhou mais um problema para o Mundial de Clubes. Possível adversário do Flamengo numa eventual final do torneio, a equipe merengue tem no goleiro Courtois mais uma dúvida.



Ele sentiu dores no adutor da coxa esquerda enquanto fazia o aquecimento antes da partida e foi vetado. Courtois passará por exame para avaliar a gravidade da lesão. De qualquer maneira, dificilmente jogará na quarta-feira (8) contra o Al-Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes.



Além do goleiro, o Real Madrid tem muitos problemas físicos às vésperas do torneio. Benzema e Éder Militão não jogaram contra o Mallorca também por dores musculares, mas, como não tiveram lesão constatada, viajarão ao Marrocos.



As duas laterais não terão seus titulares. Lucas Vázquez está fora desde 11 de janeiro, lesionado, e Mendy já está vetado para o Mundial.



Devido à maratona de jogos, o técnico Carlo Ancelotti avisou que a prioridade é o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.