Rony marcou na vitória sobre o Santos por 3 a 0 - CESAR GRECO

Publicado 04/02/2023 20:45 | Atualizado 04/02/2023 20:49

Com gritos de 'olé', o Palmeiras não teve dificuldades para vencer o Santos por 3 a 1, neste sábado (4), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Murilo, Rony e Giovani marcaram os gols da vitória do Alviverde sobre o Peixe, enquanto Eduardo descontou no final. O Verdão se isolou na liderança do grupo após a vitória no clássico e afundou o rival em crise no início da temporada.

A rivalidade tomou conta dos primeiros minutos. O jogo começou pegado e com muitas divididas ríspidas, resultando em substituição por lesão do goleiro João Paulo, do Santos, aos 17 minutos. Quando colocou a bola no chão, o Palmeiras foi mais perigoso e não demorou muito para sair na frente do placar. Aos 21, Murilo aproveitou a cobrança de escanteio para estufar a rede de Vladimir.

Após abrir o placar, o Palmeiras cresceu e deixou o Santos atordoado em campo. Dudu quase ampliou aos 38 minutos, mas desperdiçou grande oportunidade dentro da área. No apagar das luzes da etapa inicial, Rony aproveitou uma sobra dentro da área, chutou rasteiro e marcou o segundo do Verdão, aos 51, e deixou a equipe em situação mais confortável.

Apesar da desvantagem, o Santos não conseguiu reagir em nenhum momento e pouco ameaçou o goleiro Weverton. Para piorar, o Palmeiras marcou o terceiro aos 26 minutos, com Giovani, praticamente colocando números finais no placar. Nos acréscimos da etapa final, Eduardo descontou para o Peixe, mas já era tarde para evitar a derrota no clássico.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 14 pontos e se manteve na liderança do Grupo D do Paulistão. Já o Santos segue em crise no início da temporada e é o lanterna do Grupo A, com seis pontos. Na próxima rodada, o Verdão encara a Inter de Limeira, quinta-feira (9), às 19h30, no Allianz Parque, enquanto o Santos enfrenta o São Bento, quarta (8), às 21h35, na Vila Belmiro.