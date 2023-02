Suarez marcou duas vezes na vitória sobre o Aimoré - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 04/02/2023 20:20

Com dois gols de Suárez, o Grêmio manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. O Tricolor venceu o Aimoré por 3 a 0, neste sábado (4), na Arena, em Porto Alegre, e aumentou momentaneamente a distância para o Internacional, segundo colocado. Bruno Uvini completou o placar da partida.

O Grêmio saiu na frente do placar logo aos seis minutos, com Bruno Uvini, que aproveitou rebote dentro da área para balançar a rede. Em vantagem, o time teve o controle da posse de bola e sofreu poucos sustos. No final da primeira etapa, o Imortal voltou a incomodar a quase ampliou com Suárez e Cristaldo.

O segundo gol saiu apenas depois do intervalo. Suárez completou a cobrança de falta de Cristaldo, aos 16, para ampliar o placar e marcar o 600º gol na Arena. O uruguaio deu números finais a partida aos 40, após aproveitar uma saída de bola errada do Aimoré.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 15 pontos e aumentou a diferença do Internacional para sete pontos. O arquirrival, no entanto, joga neste domingo (5), contra o Novo Hamburgo, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho.