Benzema e Éder Militão se lesionaram contra o ValenciaOSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 04/02/2023 16:20

O Real Madrid recebeu uma boa notícia. O zagueiro Éder Militão e o atacante Karim Benzema realizaram exames médicos neste sábado (4) e os resultados não apontaram lesões. Com isso, os jogadores viajarão para jogar o Mundial de Clubes. Ambos serão poupados do duelo contra o Mallorca, neste domingo (5), às 10h (de Brasília), fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Benzema e Militão estão descartados amanhã (domingo), mas vão viajar para o Mundial de Clubes. Vamos ver se jogam o primeiro jogo ou, quem sabe, o segundo", disse o técnico Carlo Ancelotti.

Éder Militão foi substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Valência, na última quinta-feira (2), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O zagueiro deixou o campo com dores na virilha após levar a pior em uma dividida com Samuel Lino. Já Benzema foi substituído na etapa final após sentir um desconforto muscular na posterior da coxa direita.

O Real Madrid tem colecionado lesões às vésperas do Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo Ferland Mendy foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará fora dos gramados por até dois meses. O técnico Carlo Ancelotti tem feito improvisações, como Alaba, Nacho e Camavinga. Recentemente, o clube conseguiu recuperar os laterais Carvajal e Lucas Vazquez, além do volante Tchouaméni.