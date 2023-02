Messi marcou na vitória do PSG sobre o Toulouse, pelo Campeonato Francês - FRANCK FIFE / AFP

Messi marcou na vitória do PSG sobre o Toulouse, pelo Campeonato FrancêsFRANCK FIFE / AFP

Publicado 04/02/2023 17:10

Sem Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain sofreu para vencer o Toulouse, neste sábado (4), pela 22ª rodada do Campeonato Francês. O time visitante saiu na frente do placar com Van den Boomen, mas os parisienses buscaram o empate com Hakimi e viraram o jogo na etapa final com gol de Messi.



Com a vitória, o PSG chegou aos 54 pontos e abriu momentaneamente oito de vantagem para o Olympique de Marselha. O segundo colocado do campeonato enfrenta o Nice, neste domingo (5). Os parisienses voltam a campo na quarta-feira (8), contra o Olympique de Marselha, às 17h, pela Copa da França.

O JOGO

Bastante desfalcado, o PSG teve dificuldade para vencer o Toulouse, no Parque dos Príncipes. O time do técnico Christophe Galtier entrou em campo sem Sergio Ramos, Kimpembe, Verratti, Mbappé e Neymar, e ainda viu o volante Renato Sanches se lesionar no primeiro tempo da partida.

Além dos problemas por lesão, o PSG ainda ficou em situação delicada após o Toulouse sair na frente do placar com Van den Boomen, aos 20 minutos do primeiro tempo. Para alívio dos parisienses, o time buscou o empate com Hakimi, aos 38, e foi para o intervalo vivo na partida.

Na etapa final, a qualidade do PSG foi determinante para a vitória. Dos pés de Messi, a sua principal estrela em campo, os parisienses conseguiram a virada aos 13 minutos da etapa final. Com o gol marcado, o craque argentino completou dois dígitos em gols e assistências na temporada (10 gols e 10 assistências).