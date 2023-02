Ancelotti - AFP

AncelottiAFP

Publicado 04/02/2023 19:30

No último compromisso antes de viajar para disputar o Mundial de Clubes da Fifa, o Real Madrid enfrenta o Mallorca, neste domingo (5), às 10h (de Brasília), fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar dos problemas de lesão, o clube prioriza a corrida pelo título contra o Barcelona e deve ir com força máxima, dentro do possível, para o duelo.

"Não haverá rodízios para o Mundial de Clubes. Se houver alguma mudança, não será por isso, mas porque quem ficar fora, precisa (descansar). A melhor equipe jogará, até porque o jogo mais importante é amanhã (contra o Mallorca)", disse o técnico italiano.

O Real Madrid tem colecionado lesões às vésperas do Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo Ferland Mendy foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará fora dos gramados por até dois meses. O zagueiro Éder Militão e o atacante Benzema deixaram o campo lesionados contra o Valência, mas os exames não apontaram lesão