Al Ahly venceu o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por 1 a 0, e enfrentará o Real Madrid na semifinal do Mundial de ClubesKHALED DESOUKI / AFP

Publicado 04/02/2023 15:55

O Al Ahly está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes. Em uma partida de poucas emoções, o time egípcio levou a melhor e venceu o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por 1 a 0, neste sábado (4), em Tanger. O meia Afsha marcou o gol da vitória nos minutos finais do duelo.

Com a vitória, o Al Ahly garantiu a vaga para enfrentar o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes. O duelo será realizado na próxima quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.

O JOGO

Al Ahly e Seattle Sounders protagonizaram uma partida equilibrada e com poucas chances perigosas. Ambas equipes demonstravam cautela e tentavam evitar se expor para garantir a vaga na semifinal contra o Real Madrid. O duelo teve muito embate no meio-campo e excesso de passes errados com tomadas de decisões equivocadas.

Na etapa final, o jogo melhorou. Assim como no primeiro tempo, o Al Ahly começou melhor, mas viu o Seattle equilibrar as ações. Na reta final, o time egípcio cresceu, pressionou e foi premiado com o gol de Afsha. Aos 44 minutos, o meia arriscou da entrada da área e acertou o travessão. A defesa americana afastou mal e, na sobra, ele aproveitou o rebote e contou com um desvio para superar o goleiro Frei.