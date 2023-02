Rayssa Leal é a atual campeã do Street League Skateboarding (SLS) e do Super Crown - Julio Detefon/Confederação Brasileira de Skate

Rayssa Leal é a atual campeã do Street League Skateboarding (SLS) e do Super CrownJulio Detefon/Confederação Brasileira de Skate

Publicado 04/02/2023 13:54

O Brasil terá três representantes na decisão do Mundial de Skate Street. Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto garantiram vaga entre as oito melhores e vão disputar o título mundial neste domingo (5), às 9h40 (de Brasília), em Sharjah, nos Emirados Árabes.

Além do Brasil, o Japão também terá três representantes na decisão: Rizu Akama, Momiji Nishiy e Funa Nakayama. A australiana Chloe Covell e a norte-americana Paige Heyn completam as classificadas para a final do Mundial de Skate Street.

A japonesa Rizu Akama se classificou em primeiro lugar. Atual campeã da SLS e do Super Crown, Rayssa Leal garantiu a segunda melhor nota e parece ter se recuperado da lesão no braço. Na última sexta-feira, a jovem atleta brasileira caiu errado no treino e sofreu uma torção no pulso.

Rayssa Leal se classificou em segundo lugar com uma nota de 252,98. Gabi Mazetto surpreendeu com o quinto lugar e uma nota total de 221,56. Em seguida, Pâmela Rosa ficou em sexto, com uma nota de 219,43 pontos.

Classificação final:

1 - Rizu Akama (Japão) - 253,65

2- Rayssa Leal (Brasil) - 252, 98

3- Momiji Nishiya (Japão) - 249,10

4- Chloe Covell (Austrália) - 246,09

5- Gabriela Mazetto (Brasil) - 221,56

6- Pâmela Rosa (Brasil) - 219,43

7- Funa Nakayama (Japão) - 209,48

8- Paige Heyn (EUA) - 209,19