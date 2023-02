Palmeiras e Al Ahly decidiram terceiro lugar no Mundial de Clubes em 2020 - AFP

Publicado 04/02/2023 08:00

Rio - O Flamengo conhecerá o adversário da semifinal do Mundial de Clubes neste sábado (4). O anfitrião Wydad Casablanca, do Marrocos, enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 11h30 (de Brasília), em Tanger, para definir o rival do Rubro-Negro na próxima terça-feira (7), às 16h, pela semifinal da competição.

O jogo de estreia do Mundial do Clubes não costuma ser fácil para as equipes brasileiras, principalmente quando do outro lado do campo tem uma equipe africana. Desde 2006, quando a Fifa adotou o formato atual da competição, os brasileiros venceram três duelos e perderam outros três, sendo um nos pênaltis.

O Raja Casablanca, possível adversário do Flamengo na semifinal, já aprontou contra o Atlético-MG, em 2013. Além deles, o Mazembe, do Congo, eliminou o Internacional, em 2010. Recentemente, em 2020, o Palmeiras foi derrotado pelo Al Ahly, do Egito, nos pênaltis, na disputa pelo terceiro lugar.

Já as três vitórias dos brasileiros foram sobre o Al Ahly, do Egito. Em 2021, o Palmeiras deu o troco e venceu o time africano na semifinal. O Corinthians, em 2012, e o Internacional, em 2006, também venceram, mas diferentemente do Alviverde, terminaram campeões do mundo.

Para o azar do Flamengo, o Al Ahly está na chave do Real Madrid. Para enfrentar o atual campeão da Liga dos Campeões, no entanto, precisarão superar o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, nas quartas de final da competição.

Histórico entre brasileiros e africanos no Mundial de Clubes:

Palmeiras 2 x 0 Al Ahly - 2021

Al Ahly 0 x 0 Palmeiras (3 x 2 nos pênaltis) - 2020

Raja Casablanca 3 x 1 Atlético-MG - 2013

Corinthians 1 x 0 Al Ahly - 2012

Mazembe 2 x 0 Internacional - 2010

Internacional 2 x 1 Al Ahly - 2006

Zebras passearam na última década

Para chegar à final do Mundial de Clubes, o Flamengo terá que fugir das zebras. O nervosismo da semifinal atrapalha e muitas vezes impediu do representante sul-americano chegar na decisão contra o representante europeu. Entre 2012 e 2020, foram cinco eliminações precoces dos campeões da Libertadores.

Em 2021, o Palmeiras conseguiu superar o trauma do ano anterior, quando foi eliminado na semifinal pelo Tigres, do México, e derrotado pelo Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar. Além do Alviverde, o Atlético-MG em 2013 e o Internacional em 2010 também caíram na semifinal.

Mas os brasileiros não foram os únicos que vacilaram na semifinal do Mundial de Clubes. Em 2018, o River Plate, da Argentina, caiu diante do modesto Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Já em 2016, foi a vez do Atlético Nacional, da Colômbia, ser superado pelo Kashima Antlers, do Japão.