Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/02/2023 22:15

A CBF informou que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2023 será realizado na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), na sede da entidade. O sorteamento terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Vale lembrar que, nesta fase da competição, os duelos serão disputados em jogos únicos, com mando da equipe de posicionamento inferior no ranking da CBF. Quem vencer já garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Os times visitantes terão a vantagem do empate.

Vale lembrar que o sorteio reúne 80 equipes e irá, consequentemente, definir quarenta confrontos. A partir da terceira fase, mais 12 equipes se juntam à competição.

São eles: Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras (via Libertadores); São Paulo (nono colocado do Brasileirão); Cruzeiro (campeão da Série B); Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste); e Paysandu (campeão da Copa Verde).