Erison está emprestado ao São Paulo até o fim de 2023Foto: Divulgação/São Paulo

Publicado 03/02/2023 18:21 | Atualizado 03/02/2023 18:54

Nesta sexta-feira, o nome de Erison foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, uma vez que aparecer na lista do Paulistão, ele estará liberado para estrear pelo São Paulo.

O primeiro jogo de Erison pelo Tricolor, aliás, deve acontecer neste domingo. O São Paulo enfrentará o Santo André no Estádio Municipal Bruno José Daniel, às 16h, pela sexta rodada do Estadual.

Cria do XV de Piracicaba, Erison se destacou na Série B de 2021 pelo Brasil de Pelotas. Por lá, marcou oito gols nos 19 jogos que disputou.

O bom desempenho chamou a atenção do Botafogo, que o contratou no ano seguinte. Pelo time carioca, o atacante ganhou projeção no cenário nacional. No total, marcou 15 gols e deu três assistências nos 34 jogos que disputou com a camisa do Alvinegro.

Apesar da boa fase, o atacante, que foi o artilheiro do Botafogo em 2022, acabou emprestado para o Estoril, de Portugal, ainda em setembro. Com a camisa do time português, ele marcou quatro gols em 15 partidas.

Por causa da difícil adaptação, não conseguiu repetir o bom futebol. Assim, foi emprestado ao São Paulo para ser uma alternativa a Calleri, que não tinha nenhum substituto com características parecidas.