Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 03/02/2023 16:31

Rio - Em busca de um treinador para substituir Tite, a CBF tem um estrangeiro como prioridade. De acordo com informações do jornalista Paulo Vinicius Coelho, o nome de Jorge Jesus, que dirige o Fenerbahçe, da Turquia, voltou a ganhar força na entidade máxima do futebol brasileiro.

Segundo PVC, o ex-treinador do Flamengo está na lista de prioridades ao lado de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, José Mourinho, comandante da Roma, e de Luis Enrique, que dirigiu a seleção espanhola na última Copa do Mundo, e trabalhou com Neymar no Barcelona, no melhor ano da carreira do craque em 2015.

A contratação de um treinador brasileiro não está descartada, porém, depende do insucesso das negociações com aqueles que são considerados prioridades para a CBF. O nome do substituto de Tite poderá demorar a ser divulgado, com a possibilidade de ser anunciado só no mês que vem.

Jorge Jesus, de 68 anos, tem contrato com o Fenerbahçe até o meio de 2023. O português já deixou claro, em algumas situações, que tem o sonho de dirigir a seleção brasileira. Até o momento, ele dirigiu a equipe turca em 35 jogos, com 23 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas.