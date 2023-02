Mbappé e Messi em jogo do PSG - AFP

Messi revelou que evita falar com Mbappé sobre a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao Diário Olé, da Argentina, o atacante destacou que não há nenhum problema com o companheiro de equipe, mas lembrou que sabe como é estar do lado da seleção que perdeu na final.

"Não, mesmo um não quer falar e trazer o assunto da final e falar sobre isso. Eu também já estive do outro lado, também perdi uma final de Mundial (Copa de 2014, contra a Alemanha) e não queria saber nada disso, do que tinha acontecido. E nada que tivesse a ver com a Copa do Mundo naquela época, por isso também não quero falar disso. Mas a verdade é que não há nenhum problema com Kylian, muito pelo contrário", disse Messi.

Apesar disso, o papo sobre a Copa já aconteceu. Messi foi sucinto e contou que os dois falaram sobre o jogo e como estava a população na Argentina após o título.

"Sim, conversamos sobre o jogo, as festas, como viviam as pessoas na Argentina naqueles dias em que eu estava de férias e as festas que tínhamos. E nada, nada mais, mas bom, muito bom", resumiu.

Vale lembrar que a final da Copa do Mundo do Catar foi disputada entre Argentina e França - duelo que colocou frente a frente Messi e Mbappé, companheiros de Paris Saint-Germain. Após um 3 a 3 emocionante, a Albiceleste se sagrou campeã nos pênaltis.