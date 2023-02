Wallace em ação pelo SADA Cruzeiro - Reprodução / Twitter @sadacruzeiro

Wallace em ação pelo SADA CruzeiroReprodução / Twitter @sadacruzeiro

Publicado 03/02/2023 13:39 | Atualizado 03/02/2023 13:47

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil decidiu suspender o jogador Wallace de Souza, do Cruzeiro, por enquete feita em suas redes sociais. Nela, ele questiona se os seguidores dariam um tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em parecer feito por Ney Bello, relator do caso, foi decidido que o atleta ficará suspenso provisoriamente até a análise de seu caso e a decisão tem efeito imediato. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Octávio Guedes.

"No caso em análise, as ofensas, as incitações ao crime e as ameaças - ainda que algumas delas veladas já que postas em forma de pergunta ou interpretáveis por se tratar de imagem - foram todas elas praticadas contra a autoridade máxima do país, que ocupa o posto em razão de processo eleitoral democrático e escorreito. Fica justificada processualmente, dessa forma, a intervenção da Advocacia Pública nesse feito. Assim, fica acolhida a participação processual da Advocacia Geral da União nos termos solicitados. Demais disso, é importante analisar o ato - confessadamente praticado - para fins de aplicação de medida emergencial", afirma o parecer.

"Por tal razão, deve o atleta Wallace Leandro de Souza ser cautelarmente suspenso de todas as atividades esportivas do sistema COB - consequentemente de suas afiliadas - até a finalização desse procedimento", conclui.

Na última quarta-feira, a Advocacia-Geral da União abriu um pedido ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico e à Confederação Brasileira de Vôlei pedindo o banimento de Wallace do esporte. Em nota, a AGU alegou que o atleta cometeu o delito de incitação ao crime, e solicitou, além do banimento, uma multa de R$ 100 mil. Além disso, um dia antes, ele foi suspenso por tempo indeterminado de seu clube, o SADA Cruzeiro.

Wallace, de 35 anos, tem um história importante no vôlei. Ele estreou na seleção brasileira em 2010. Seu maior momento foi nos Jogos Olímpicos de 2016, quando conquistou a medalha de ouro e foi eleito o melhor oposto da competição.