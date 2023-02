Torcedores de Flamengo e Palmeiras lotaram o Mané Garrincha para a decisão da Supercopa - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 03/02/2023 12:08

A CBF publicou nesta sexta-feira (3) um borderô atualizado da Supercopa do Brasil, realizada no último sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na atualização, o número de torcedores presentes subiu de 56.095 mil para 67.422 mil, o recorde do futebol brasileiro na temporada.

Apesar do aumento do número de presentes no estádio, o valor da renda da partida não sofreu alteração. Ao todo, foram arrecadados R$ 11,6 milhões. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras levou a melhor sobre o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, e venceu por 4 a 3.

Além de receber a Supercopa do Brasil, o Mané Garrincha receberá jogos dos estaduais em fevereiro. América-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (4), pelo Mineiro; Boavista e Botafogo duelam no domingo (5), pelo Carioca; Nova Iguaçu e Vasco, também pelo Carioca, se enfrentam no dia 7; já no dia 12 é a vez da Portuguesa encarar o Corinthians, pelo Paulistão.