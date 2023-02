Paige Spiranac - Reprodução / Instagram

Paige SpiranacReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2023 10:46

Rio - A golfista Paige Spiranac faz muitos sucesso nas redes sociais pela prática do esporte e também pela beleza que a rendeu a alcunha de musa do esporte. Recentemente no Twitter, ela divulgou que recebeu uma mensagem incomum de um fã.

fotogaleria

"Esse cara me mandou um DM dizendo “você deixa meu pau ocupado nas calças” e outro que dizia “que vergonha eu quis dizer * busto!” Como foi o erro de ortografia a parte mais embaraçosa", contou.

No total, Paige Spiranac, de 29 anos, tem mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram.