Benzema e Éder Militão se lesionaram contra o Valencia - OSCAR DEL POZO / AFP

Benzema e Éder Militão se lesionaram contra o ValenciaOSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 02/02/2023 22:00

O Real Madrid pode ter mais dois problemas às vésperas do Mundial de Clubes. Em partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira (2), o zagueiro Éder Militão e o atacante Benzema deixaram o gramado por conta de lesões musculares.

Éder Militão deixou o gramado por conta de dores na região da virilha. O jogador brasileiro levou a pior após uma dividida com Samuel Lino, aos 33 minutos do primeiro tempo da partida, e precisou ser substituído. Ele estava atuando improvisado no lado direito.

Já Benzema sentiu a posterior da coxa direita durante o segundo tempo e precisou ser substituído. Antes, o craque francês participou dos dois gols do Real Madrid. Vale lembrar que o camisa 9 perdeu a Copa do Mundo de 2022 por causa de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

O Real Madrid tem colecionado lesões às vésperas do Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo Ferland Mendy foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará fora dos gramados por até dois meses. O técnico Carlo Ancelotti tem feito improvisações, como Alaba, Nacho e Camavinga.

O Mundial de Clubes começou na última quarta-feira (1), no Marrocos. O Real Madrid estreia no dia 8, contra o vencedor do duelo entre o Al Ahly (Egito) e Seattle Sounders (Estados Unidos), no próximo sábado (4), às 14h, em Tanger.