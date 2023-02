Daniel Alves está preso na Espanha acusado de agressão sexual - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/02/2023 19:47

O caso envolvendo Daniel Alves terá novidades nesta sexta-feira. Enquanto o jogador aguarda o julgamento do recurso - em que tenta a liberdade provisória -, um amigo do brasileiro prestará depoimento.



De acordo com o jornal La Sexta, será realizada uma nova audiência no tribunal e oito testemunhas que presenciaram os fatos na discoteca, na madrugada de 30 de dezembro, falarão à Justiça espanhola.

Entre os convocados estão uma amiga da vítima, que afirmou que o jogador apalpou as três garotas de forma violenta e que passou a mão em suas partes íntimas; a prima da acusadora; o dono da boate; os seguranças; e o porteiro que acionou o protocolo de agressão sexual.

O último será um chef de cozinha brasileiro, que é conhecido até o momento apenas como Bruno. Ele é amigo íntimo de Daniel Alves e estava com o jogador na boate. Além disso, ele procurou a prima da vítima e, mais tarde, mandou uma mensagem a ela pelo Instagram, na qual se oferecia para ajudar no que precisasse. A vítima, inclusive, entregou um print dessa conversa aos investigadores.

A ideia do Tribunal ao ouvir as testemunhas é tentar saber em detalhes o que aconteceu nos momentos anteriores ao suposto estupro, já que o novo advogado de Daniel Alves, em sua estratégia de defesa, apontou inconformidade no depoimento da jovem em relação as imagens gravadas pela câmera de segurança da boate.

Não foi informado o horário que as testemunhas irão comparecer ao Tribunal. Além disso, os nomes não foram divulgados para preservar a sua segurança e identidade.

Até o momento, Daniel Alves segue preso sem direito a fiança. Nas últimas horas, o jogador sofreu impactos financeiros. Além de perder patrocínios, ele também viu o Pumas, seu último clube, pedir uma indenização milionária após o ocorrido em Barcelona.