Vini Jr utilizou chuteiras pretas em jogo do Real MadridJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 02/02/2023 18:04 | Atualizado 02/02/2023 18:04

Rio - O atacante Vinícius Júnior não possui mais contrato em vigor com a Nike, empresa que o patrocinava desde os 13 anos. Nesta quinta-feira, o brasileiro entrou em campo para o jogo do Real Madrid contra o Valencia, no Santiago Bernabéu, utilizando chuteiras totalmente pretas, sem marca visível.

Segundo o "UOL", o contrato de Vini com a Nike foi rescindido após uma ação movida pelos advogados do jogador. O vínculo iria até 2028 e agora o atacante busca no mercado uma nova empresa parceira.

O estafe de Vinícius Júnior não tem pressa para encontrar um novo patrocinador. Ele continuará utilizando as chuteiras pretas até que encontre o parceiro que seria ideal.

ENTENDA O CASO

Vinícius Júnior estava em litígio com a Nike desde o fim do ano passado. Apesar de ter utilizado o material da empresa nos últimos meses, o clima não era nada amigável. Além da questão financeira, o brasileiro se achava injustiçado pela marca.

Nas últimas semanas, Vini não participou de alguns eventos da Nike, como o filme de lançamento do novo uniforme da Seleção. Principal nome da patrocinadora no Brasil durante a última Copa do Mundo, o atacante usou a chuteira mercurial da coleção antiga no Mundial do Catar.