Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues (E)Thais Magalhães/CBF

Publicado 02/02/2023 17:30

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu enviar uma carta à Fifa para pedir medidas enérgicas contra casos de racismo sofridos jogadores brasileiros no exterior. De acordo com informações do portal "UOL", o caso envolvendo Vinicius Junior no clássico de Madrid entre Atlético e Real foi a gota d'água.

Além da Fifa, a entidade endereçou a Uefa e a Conmebol no documento. A CBF exige ações mais rígidas, assim como mais iniciativas de conscientização. O Itamaraty irá agir na esfera diplomática com o Ministério das Relações Exteriores reforçando a carta.



De acordo com o site, o entendimento do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é de que a La Liga não foi além de notas oficiais para casos graves de racismo e deseja maior rigor e punições.

No último dia 26, antes do clássico entre Atlético e Real pela Copa do Rei, torcedores penduraram pelo pescoço um boneco com a camisa de Vinicius Junior, numa ponte perto do Centro de Treinamento do Real. Acima, estenderam uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real", lema da torcida organizada do Atlético.

Nesta quinta-feira, a Polícia de Madri recolheu impressões digitais e vestígios genéticos de várias pessoas envolvidas na ação que aconteceu em uma ponte na capital espanhola.