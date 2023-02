Gustavo Nicola, que é irmão do MC Daniel, atualmente o Nova Iguaçu - Foto: @vitormelo.rj/NIFC

Publicado 02/02/2023 16:25 | Atualizado 02/02/2023 16:31

Gustavo Nicola aprovou o empate do Nova Iguaçu com o Botafogo em 0 a 0, na última quarta-feira. O meio-campista elogiou o comportamento tático da equipe dentro de campo e lembrou que o Alvinegro chegava para a partida após ter vencido o clássico contra o Fluminense.



"O empate é positivo. Tivemos uma postura tática muito boa. O Botafogo vinha de uma vitória num clássico, mas soubemos jogar a partida", analisou o meio-campista.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que Gustavo joga o Campeonato Carioca. Ele chegou ao time da Baixada Fluminense em 2022, mas apenas após o término da competição. No Estadual deste ano, ele já disputou seis jogos e marcou um gol.

"Está sendo uma experiência muito boa, um campeonato que tem uma grande vitrine. Espero seguir evoluindo, fico feliz em ter marcado já o primeiro gol com a camisa do Nova Iguaçu", afirmou Gustavo Nicola.

Em tempo: o Nova Iguaçu volta a campo na próxima terça-feira, às 21h10, para enfrentar o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca



"Estamos numa crescente, já são três jogos sem perder e realizando boas partidas. O segredo é o trabalho diário do grupo. Agora precisamos focar no Vasco para realizarmos um grande jogo em Brasília", disse o jogador.