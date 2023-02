Abel Ferreira - Cesar Greco

Abel FerreiraCesar Greco

Publicado 02/02/2023 17:28

Rio - A CBF terá que negociar com o Palmeiras caso queira contratar Abel Ferreira para ser o técnico da seleção brasileira. A presidente do time paulista, Leila Pereira, que chegou a declarar que liberaria o treinador sem o pagamento de multa, mudou de ideia e não pretende facilitar a saída do português.

A declaração de Leila foi dada após o Palmeiras conquistar o título brasileiro, no fim do ano passado. Em conversa com o "UOL" nesta terça, a mandatária alviverde disse que a fala aconteceu no "calor do título" e que "não é bem assim". Caso Abel realmente receba uma proposta da CBF, ela pretende fazer de tudo para que ele permaneça no Palmeiras.

Inicialmente, a ideia da CBF é tentar a contratação de um técnico europeu de ponta, como Carlo Ancelotti, Luis Enrique, José Mourinho ou Zinedine Zidane. Caso não tenha sucesso, a entidade partirá para nomes que atuam no futebol brasileiro, entre eles o de Abel.