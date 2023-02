Fachada do módulo profissional do Ninho do Urubu - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/02/2023 17:19

Adryan sendo anunciado pelo Brescia, da Itália Divulgação / Brescia Rio - Ex-jogador do Flamengo, o meia Adryan fechou com o Brescia, da segunda divisão da Itália. O anúncio foi feito na tarde dessa quinta-feira. Aos 28 anos, o meia teve passagem pelo futebol italiano na temporada 2013/14, quando jogou pelo Cagliari em empréstimo junto ao Rubro-Negro.

O meia era considerado uma das grandes promessas do Flamengo no começo da década passada. Campeão da Copinha de 2011 pelo Rubro-Negro, Adryan era apontado como uma das joias da equipe, junto de Negueba, César e Lorran. Porém, nunca despontou no profissional e foi tratado como uma decepção pela torcida. Durante sua passagem pelo clube, foi emprestado para o Leeds United, da Inglaterra, e pelo Cagliari.

Ao todo, em cinco anos de profissional pelo Flamengo, Adryan atuou 63 vezes, marcou cinco gols e não deu nenhuma assistência. Após sair do Rubro-Negro, foi para o Sion, da Suíça, onde teve seu melhor futebol, mas muito abaixo do esperado na época de categoria de base. Em 49 jogos, marcou 14 gols e deu 1 assistência. Adryan ainda teve passagem apagadas pelo futebol turco e pelo Avaí, em 2020.