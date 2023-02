Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 02/02/2023 18:00

Rio - De acordo com informações da imprensa francesa, Neymar voltou a ser ventilado fora do PSG. Com um alto salário e atuações inconstantes, o clube de Paris deseja negociar o brasileiro e tem três jogadores na mira para a próxima temporada europeia.

O entendimento do PSG é de que a próxima janela pode ser a última chance de recuperar parte dos 222 milhões de euros gastos há seis anos. Como a clara intenção de negociar Neymar, o diretor Luis Campos também já trabalhar para encontrar um substituto adequado, e a lista já incluiria três jogadores.

Os parisienses focam a atenção em Marcus Rashford, astro do Manchester United. Porém, o inglês está avaliado em 55 milhões de euros. Os outros 2 jogadores perseguidos pelos parisienses seriam Rafael Leao e Victor Osimhen, que jogam no Milan e Napoli, respectivamente.

O português do Milan tem contrato válido até junho de 2024. Neste momento, Leão vale 85 milhões e pode ser a opção perfeita para Galtier caso fique sem Neymar, já que as qualidades dos dois são semelhantes.



Já Osimhen tem a vantagem de ter jogado no Lille, assim, não precisaria de um longo período de adaptação. Ele tem 15 gols e 4 assistências decisivas na atual temporada, em 20 jogos.

Com informações do IG