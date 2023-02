Michael foi inscrito no Mundial de Clubes - Divulgação/Al Hilal

Michael foi inscrito no Mundial de ClubesDivulgação/Al Hilal

Publicado 02/02/2023 17:47

Após conquistar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, o Palmeiras busca reforços para suprir as saídas de Gustavo Scarpa e Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Um dos principais alvos do clube é o atacante Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Entretanto, o calendário do time saudita tem atrapalhado a negociação entre as partes.

O Al Hilal disputará o Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, e está na chave do Flamengo. O clube saudita enfrenta o anfitrião Wydad Casablanca, do Marrocos, no próximo sábado (4), às 11h30 (de Brasília), pelas quartas de final. Em caso de vitória, enfrentará o Flamengo na semifinal, o que atrasaria mais as conversas.

Além disso, o "transfer ban" da Fifa ao Al Hilal também é outro empecilho. Como o clube saudita não pode contratar ninguém, não deseja perder nenhum jogador para não enfraquecer o elenco. Por outro lado, o Palmeiras pressiona, já que Michael é visto como a solução para a lacuna deixada por Gustavo Scarpa e que, atualmente, só conta com Rony.

Segundo o "ge", o Palmeiras não tem pressa para reforçar o elenco. O clube entende que é possível jogar o Campeonato Paulista com o atual elenco e busca reforços pontuais para o restante da temporada, visando competições mais importantes como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.