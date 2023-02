Gustavo Scarpa foi contratado pelo Nottingham Forest - PAUL ELLIS / AFP

Gustavo Scarpa foi contratado pelo Nottingham Forest PAUL ELLIS / AFP

Publicado 02/02/2023 18:33

Gustavo Scarpa chegou ao Nottingham Forest em janeiro e precisou de pouco tempo para conquistar o coração dos torcedores. Em menos de um mês, o ex-jogador do Palmeiras e Fluminense mostrou-se adaptado, teve boas atuações e transformou as suas brincadeiras com o cubo mágico e o skate em uma febre entre os fãs.

Em entrevista ao repórter Fred Caldeira, da TNT Sports Brasil, um torcedor do Nottingham Forest rasgou elogios ao jogador brasileiro. O torcedor destacou a alegria e criatividade de Gustavo Scarpa dentro e fora de campo, e ressaltou a forma como isso foi contagiante entre os torcedores.

"Para os torcedores, o lance com o cubo mágico vem em primeiro lugar. Ele (Gustavo Scarpa) também anda de skate ao redor de Nottingham. É sobre a personalidade dele. Mas em campo ele… Uau, é como assistir ao Brasil jogar. Ele é muito criativo. É algo contagioso, ele está sempre sorrindo", disse.

Gustavo Scarpa assinou pré-contrato com o Nottingham Forest em julho de 2022 e chegou sem custos ao clube na janela de janeiro deste ano. O jogador, de 29 anos, já disputou sete partidas. Embora não tenha marcado ou contribuído com assistência, tem se destacado pela forma como ajuda o coletivo.

"Às vezes percebemos que alguns jogadores vêm para a Premier League apenas pelo dinheiro, sabe? Eles não ligam muito, enquanto ele (Gustavo Scarpa) transparece muita felicidade por estar aqui. O dinheiro parece que vem em segundo lugar. Ele definitivamente é uma adição enorme ao clube", afirmou.

"Agora todos estão brincando com o cubo mágico, isso é algo que você não vê acontecer quando um jogador acaba de chegar em um novo clube. Ele vem sendo brilhante, é um jogador que une criatividade com esforço. E a gente sentia falta disso, às vezes vemos jogadores com muito talento, mas que não gostam de fazer o “trabalho sujo”. Que contratação. E veio de graça", finalizou o torcedor do Forest.

Em 2022, o Nottingham Forest retornou para a primeira divisão do futebol inglês após 23 anos. Para a temporada 2022/23, o clube fez 30 contratações, incluindo Gustavo Scarpa e Danilo, do Palmeiras. Outros brasileiros como o lateral Renan Lodi e o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, também foram contratados.

O maior desafio do Nottingham Forest para a parte final da temporada é se manter na primeira divisão do Campeonato Inglês. Atualmente, o Forest ocupa o 13º lugar, com 21 pontos. O Bournemouth, com 17, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.