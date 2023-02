Vini Júnior marcou na vitória do Real Madrid sobre o Valência - JAVIER SORIANO / AFP

Vini Júnior marcou na vitória do Real Madrid sobre o ValênciaJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 02/02/2023 18:59

O Real Madrid segue firme na caça ao líder Barcelona. O clube merengue venceu o Valência por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), no Santiago Bernabéu, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O meia Marco Asensio e o atacante Vinícius Júnior marcaram os gols da vitória da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 45 pontos e mantém a distância de cinco para o líder Barcelona. Já o Valência ocupa o 14º lugar, com 20, e apenas um de distância para o Cádiz, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Espanhol.

O JOGO

O Real Madrid dominou as ações do início ao fim. Porém, no primeiro tempo, o time da casa teve dificuldade para transformar o controle em oportunidades. O Real chegou a finalizar nove vezes, contra apenas duas do Valência, mas faltava algo a mais para balançar a rede.

Na etapa final, o Real Madrid voltou mais agressivo e precisou de dez minutos para definir o jogo. Em um belo chute da entrada da área, Asensio abriu o placar, aos sete minutos. Pouco depois, aos nove, Vini Júnior pegou a defesa do Valência desarrumada e fez o segundo em contra-ataque.

Na metade da etapa final, o brasileiro Gabriel, do Valência, foi expulso por agredir o compatriota Vini Júnior, do Real Madrid. O atacante merengue colocou a bola na frente, quando foi atingido por uma dura entrada de carrinho do defensor adversário.

Com um a mais, o Real Madrid administrou o resultado e esperou o apito final para comemorar a conquista de mais três pontos no Campeonato Espanhol. Porém, o torcedor deixou o Santiago Bernabéu preocupado com a condição física do zagueiro Éder Militão e do atacante Benzema, que foram substituídos por lesão.