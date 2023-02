Lionel Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022 - Odd ANDERSEN / AFP

Lionel Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 03/02/2023 10:20

Rio - Principal destaque da Argentina no título da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Lionel Messi confirmou que continuará vestindo a camisa da seleção tricampeã mundial. Porém, o craque, de 35 anos, admitiu que dificilmente terá condições de disputar o próximo Mundial em 2026, que será no México e nos Estados Unidos.

"Não sei, sempre disse que pela idade me parece que é muito difícil ele chegar. Adoro jogar futebol, adoro o que faço e enquanto estiver bem e me sentir em forma e continuar a gostar, vou fazê-lo. Mas parece muito até a próxima Copa do Mundo", disse em entrevista ao jornal argentino "Olé".

Apesar disso, Messi preferiu não fazer prognósticos sobre sua aposentadoria e afirmou que tudo vai depender de como sua carreira irá caminhar nas próximas temporadas.

"Eu também não estou antecipando nada. Mas é o que repito e vou repetir. Devido à idade e ao tempo, parece-me que é difícil. Mas depende de como minha carreira vai. Hoje vou fazer 36 anos, vou ver para onde vai minha carreira, o que vou fazer. E depende de muitas coisas", contou.

Ao recordar a campanha vitoriosa dos sul-americanos no Catar, Messi afirmou que a derrota na estreia para a Arábia Saudita foi importante para uma mudança de atitude na equipe argentina.

"Até o golpe contra a Arábia nos fez bem, porque tínhamos um excesso de confiança de que sabíamos que íamos jogar contra quem quer que jogássemos, íamos ficar de igual para igual e que poderíamos vencer qualquer um. Mas nos deixou mais alertas e nos fez perceber o que estávamos jogando, que uma Copa do Mundo não é tão simples quanto parece e que qualquer seleção pode nos complicar", concluiu.