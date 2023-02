Clélio Cabral - administrador de empresas - Divulgação: arquivo pessoal

Publicado 03/02/2023 18:34

Em 2022, o cenário de e-sport movimentou cerca de US$ 1,38 bilhões, segundo relatório da Newzoo, empresa especializada no mercado de games. A pesquisa ainda indica que cerca de 60% dessa receita vem de patrocínios, ou seja, empresas privadas.

Recentemente a LOUD, um dos maiores times de e-sports do Brasil, realizou uma parceria com a rede de fast food Burger King.

Com o projeto, a empresa pretende alcançar os fãs de e-sports, e aqueles que ainda não tem familiaridade, e a exposição é uma boa oportunidade para aumentar o valor das marcas além de geração de receita imediata. O administrador Clélio Cabral explica a importância de uma parceria como essa e como será mutuamente benéfica, apresentando as duas marcas para diferentes públicos, aumentando os resultados.

“Embora as empresas não tenham divulgado os valores do contrato, a expectativa é que a franquia de fast food aumente sua receita através da venda do combo exclusivo da parceira. Para a organização de e-sport, além da possibilidade de alguma porcentagem de vendas firmada em contrato, o maior valor virá do fortalecimento da marca, isto é, a união com a Burger King fortalece o nome da LOUD perante o público e futuras parcerias com outras marcas”, analisou.

No contrato, as empresas traçaram diversas ativações que serão realizadas no decorrer da parceria. A maior ação apresentada até o momento foi a lanchonete tematizada da avenida Paulista, onde é possível visitar áreas que trazem imersão aos visitantes sobre os feitos da equipe, como os três mais importantes troféus da organização: LBFF (Liga Brasileira de Free Fire), CBLOL (League of Legends) e VCTBR (Valorant). No balcão é ofertado um combo temático onde as batatas são em formato de ‘hashtags’ para referenciar o bordão “#goLoud” utilizado por fãs nas redes sociais.

Para o especialista, a escolha do local como ‘sede oficial’ das ações entre as empresas não foi por acaso. “A Avenida Paulista é o maior centro econômico da América Latina e foi lá que elas resolveram fortalecer e expor o 'símbolo' da parceria. A rápida adaptação da lanchonete com uma campanha imensa é uma mensagem para clientes e investidores, mostrando a seriedade e o empenho das gigantes com os objetivos traçados por eles”, concluiu.