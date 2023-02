Gabriel Paulista dá entrada violenta em Vini Jr. na derrota do Valencia para o Real Madrid - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 03/02/2023 11:50

Expulso após entrada violenta em Vini Jr., o zagueiro Gabriel Paulista pediu desculpas nesta sexta-feira (3). O zagueiro do Valencia, que no lance buscou apenas a perna do atacante do Real Madrid, no jogo de quinta, afirmou que não teve a intenção de machucar o companheiro de profissão.



"Aceito as críticas e o cartão vermelho, não estou orgulhoso. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinicius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil, e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Não os controlei e peço desculpas de coração", disse Gabriel Paulista, em espanhol, em vídeo no Instagram.



Na derrota do Valencia por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol, ele perdeu a cabeça após levar drible de Vini Jr. quando o placar já estava definido, aos 26 minutos do segundo tempo. Após sofrer a entrada dura, o atacante do Real Madrid foi para cima do zagueiro e o empurrou.



Gabriel Paulista foi alvo de muitas críticas - em português e em espanhol - de torcedores nas redes sociais.