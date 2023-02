Gabriel Martinelli é um dos destaques do Arsenal na temporada 2022/23 - GLYN KIRK / AFP

Gabriel Martinelli é um dos destaques do Arsenal na temporada 2022/23GLYN KIRK / AFP

Publicado 03/02/2023 11:00

Um dos destaques do Arsenal na temporada 2022/23, o atacante Gabriel Martinelli renovou o contrato. O jogador, de 21 anos, assinou vínculo até junho de 2027 com o clube londrino. O acordo anterior entre as partes era válido até junho de 2024 e, desta forma, o brasileiro já poderia assinar pré-contrato no fim do ano com outro clube.

"Já disse muitas vezes, amo tudo sobre o Arsenal. Amo a cidade, amo os companheiros, amo os torcedores. Eu amo o clube e vou dar o melhor por este clube", disse o atacante após renovar o contrato com o clube.

Na temporada 2022/23, Martinelli soma sete gols e três assistências em 27 jogos disputados. Ele foi titular em 23 oportunidades. O Arsenal é o líder do Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem para o atual campeão Manchester City, e sonha em encerrar um jejum de quase 20 anos na competição.

"É um jogador com grande habilidade e personalidade. Ele é uma parte importante do nosso futuro e estamos muito satisfeitos por termos fechado um novo contrato", afirmou o técnico Mikel Arteta.

Martinelli foi contratado pelo Arsenal em 2019. Na época, o clube pagou 6 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões) junto ao Ituano. Na sua primeira temporada, o brasileiro marcou 10 gols. Na segunda, ganhou mais espaço e jogou 36 partidas, sendo titular em 26. Na atual, se firmou no time principal.

O sucesso na atual temporada com o Arsenal levou Gabriel Martinelli para a Copa do Mundo de 2022. O jogador se firmou na lista de convocados do técnico Tite na reta final do ciclo para o Mundial do Catar e deve permanecer sendo nome constante nas convocações até o Mundial de 2026.