Jeffinho foi apresentado no Lyon ao lado de Sarr e Lovren - Divulgação/Lyon

Jeffinho foi apresentado no Lyon ao lado de Sarr e LovrenDivulgação/Lyon

Publicado 03/02/2023 13:35

O Lyon apresentou nesta sexta-feira um pacote de três reforços para o restante da temporada europeia. Ao lado de Amin Sarr, atacante ex-Heerenveen, e de Lovren, zagueiro ex-Zenit -, Jeffinho mostrou nervosismo diante dor jornalistas franceses, mas falou sobre o sonho de jogar na Europa, a participação de John Textor na decisão e, até mesmo, de seguir os passos de Lucas Paquetá.

Atualmente no West Ham, da Inglaterra, o meia da seleção brasileira jogou duas temporadas pelo Lyon e foi um dos destaques do time, não apenas em campo como nas danças. Outros brasileiros que passaram pelo clube e fizeram sucesso, como Juninho Pernambucano, também foram lembrados na coletiva.



"Espero fazer história aqui como todos fizeram, trazer muita comemoração e dança como o Paquetá. Não gosto muito do frio, mas, pelo Lyon ser um clube maravilhoso, não pensei duas vezes em vir, sentir frio e fazer a torcida sentir calor", disse.



Contratado numa negociação relâmpago com o Botafogo, Jeffinho também falou da importância de Textor, dono da maior parte das ações dos dois clubes, para o acerto.



"O papel dele foi me trazer mais segurança, por ser um clube diferente para mim. Ele me deu muitas dicas, falou que eu não iria estar sozinho, não só por ele, mas pelo Botafogo também, pelo presidente (Jean-Michel Aulas), que todos não iriam me deixar sozinhos", afirmou.