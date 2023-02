Rayssa Leal disputou a classificação para a semifinal do Mundial de Skate Street com o braço enfaixado - Reprodução

Publicado 03/02/2023 13:11

Atual campeã da Liga Mundial de Skate Street, Rayssa Leal viveu um drama para classificar à semifinal do Mundial da categoria. No último treino na véspera das quartas de final, a atleta brasileira sofreu uma grave queda e lesionou o braço. Mesmo limitada, ela foi para a pista nesta sexta-feira (3) e conseguiu ficar entre as 16 melhores, com a 15ª melhor nota.

O Mundial de Skate Street será realizado em Sharjah, nos Emirados Árabes. A semifinal será disputada neste sábado (4), enquanto a final será realizada no domingo (5). A competição contará pontos para o ranking olímpico. Além de Rayssa Leal, as brasileiras Pâmela Rosa e Gabi Mazetto também se classificaram para a semifinal.

Pâmela Rosa foi a melhor brasileira classificada, em sexto lugar, com 72,38 pontos. Já Gabi Mazetto avançou em 10º, com 65,24 pontos. Rayssa Leal, que foi para a pista limitada por causa da lesão no braço, ficou em 15º, com uma volta de 48,65 pontos. A melhor classificada foi a holandesa Roos Zwetsloot com uma volta de 82,58 pontos.

Rayssa sofre queda e assusta na véspera do Mundial

Rayssa Leal deu um susto nos fãs nesta última quinta-feira (2). A "Fadinha" sofreu uma queda na última sessão de treinos e foi levada a um hospital com lesão no punho. Os exames não apontaram fratura, mas a região foi enfaixada. Nas redes sociais, a atleta explicou que caiu errado após tentar fazer uma manobra.

"Última manobra do treino, caí errado. Estou fazendo exames e assim que tiver notícias, eu conto para vocês", escreveu Rayssa, que depois atualizou o seu quadro.

"Estou voltando para o hotel. Não tive fratura, mas estou com uma dorzinha ainda no punho. Vou descansar, tratar e amanhã eu volto para falar mais com vocês. Obrigada pelas mensagens de carinho, que me deixam mais forte e mais feliz", finalizou.