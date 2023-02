Benzema - AFP

Publicado 03/02/2023 13:00

Espanha - O zagueiro Éder Militão e o atacante Karim Benzema vão passar por exames neste sábado, após deixarem a partida contra o Valencia, na última quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, com dores na coxa direita. Porém, de acordo com informações da imprensa espanhol, o clima no Real Madrid é de otimismo em relação a participação deles no Mundial de Clubes.

Os dois jogadores vão desfalcar o clube espanhol no jogo deste domingo contra o Mallorca, pela 20ª rodada da competição nacional. O Real Madrid não vai poder contar no Mundial de Clubes com o lateral Mendy, com problema muscular.

A estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes é na próxima quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília) contra o vencedor de Al Ahly, do Egito, ou Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Do outro lado da chave está o Flamengo, campeão da Libertadores, que joga um dia antes com o vencedor de Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos.