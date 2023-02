Cristiano Ronaldo em apresentação pelo Al-Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 03/02/2023 14:34

Cristiano Ronaldo finalmente marcou seu primeiro gol oficial pelo Al-Nassr. No empate contra o Al-Fateh, pelo Campeonato Saudita, o português marcou o segundo gol da equipe nos minutos finais do duelo, em cobrança de pênalti. Ele chegou a marcar outro na primeira etapa, mas foi anulado por impedimento. A partida, realizada nesta sexta-feira, se encerrou em 2 a 2.

O primeiro gol foi do Al-Fateh, com o espanhol Cristian Tello, que tem passagens pelo Barcelona e Real Bétis. O brasileiro Anderson Talisca empatou o jogo no final do primeiro tempo, com um chute na entrada da área. No começo da segunda etapa, Sofiane Bendebka voltou a colocar o adversário de Cristiano na frente no placar. Porém, aos 93 minutos de jogo, a equipe do Al-Nassr teve um pênalti ao seu favor, e o português bateu no meio, enquanto o goleiro Rinne foi para o seu canto esquerdo, dando números oficiais ao jogo.

Esse foi o terceiro gol de Cristiano com a camisa do Al-Nassr, porém seu primeiro em um jogo oficial. No amistoso contra o PSG, o português marcou duas vezes, sendo um dos destaques da partida, que terminou 5 a 4 para a equipe de Paris. Além de marcar seu primeiro gol pelo clube árabe, Ronaldo chegou ao seu gol 820 na carreira,