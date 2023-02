Mbappé sentindo dores na partida contra o Montpellier - AFP

Publicado 03/02/2023 14:09

O treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, não acreditou na informação divulgada pelo Paris Saint-Germain sobre Mbappé. O clube francês divulgou que o atacante se lesionou e ficará fora por três semanas, perdendo o jogo contra os bávaros pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Eu não acho que ele perderá o jogo. Não espero nada diferente disso. Eu nem sei que lesão ele tem, então penso que irá jogar. São algumas informações vagas no site deles (PSG) dizendo que ele não irá jogar por três semanas. Se não há uma lesão estrutural, não vejo possibilidade dele ficar fora do jogo. É cedo para dizer neste momento que ele não irá jogar, caso não haja de fato uma contusão estrutural", declarou o treinador do Bayern de Munique.