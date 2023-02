Mbappé sentindo dores na partida contra o Montpellier - AFP

Mbappé sentindo dores na partida contra o MontpellierAFP

Publicado 02/02/2023 12:28 | Atualizado 02/02/2023 12:32

O PSG confirma a ausência de Mbappé por três semanas, por uma lesão no tendão da coxa esquerda. O atacante saiu machucado na partida contra o Montpellier, na última quarta-feira pelo Campeonato Francês. Com isso, o campeão da Copa do Mundo de 2018 deve ficar de fora da ida das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique, que ocorre no próximo dia 14.

Mbappé foi substituído por volta dos 20 minutos do primeiro tempo. Antes disso, ele havia perdido dois pênaltis. A primeira, Benjamin Lecomte pegou, mas ela não valeu pelo fato do goleiro estar com os dois pés fora da linha na hora cobrança. Na segunda, o camisa 40 do Montpellier novamente defendeu, mas a bola bateu na trave e sobrou nos pés de Mbappé. Entretanto, mesmo com o gol aberto, o camisa 7 isolou.

Outro jogador que preocupa para o duelo contra o Bayern é Sergio Ramos. O zagueiro espanhol foi substituído após reclamar de dores na partida contra o Montpellier, e é dúvida para o jogo das oitavas de final da Chapions League. Em entrevista após o jogo, o treinador Christopher Galtier falou que não deve preocupar.

"Depois de uma disputa pelo alto, o Sergio (Ramos) sentiu o adutor na descida. Não acreditamos que seja grande coisa. Ele preferiu sair e não correr riscos. Não parece nada sério com nenhum dos dois, que são jogadores importantes para nós. Do que vimos no intervalo e depois da partida, não há preocupação", adfirmou Galtier.