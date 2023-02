Max Verstappen foi campeão de Fórmula 1 em 2021 e 2022 - Ben Stansall / AFP

Publicado 03/02/2023 15:48

Atual bicampeão mundial da Fórmula 1, o piloto Max Verstappen terá um novo patrocinador para 2023. O holandês assinou nesta sexta-feira (3) com a EA Sports, desenvolvedora de jogos eletrônicos - e dona dos direitos do jogo da categoria. A empresa estampará a sua marca no queixo do capacete do bicampeão mundial.

Além disso, Verstappen ajudará a EA Sports na criação de conteúdo. Recentemente, o holandês disputou a corrida virtual de Le Mans e reclamou dos problemas de conexão. O piloto estava liderando a corrida, quando foi desconectado por falha no sinal com o simulador da empresa rFactor 2. Ele chegou a retornar, em 17º, e caiu novamente.

A Electronic Arts, conhecida como EA Sports, é uma desenvolvedora de jogos eletrônicos. Ela é responsável por simular jogos de esportes, entre os principais o Fifa, o Madden NFL e F1. Os direitos do game da Fórmula 1 foram adquiridos em 2021 - anteriormente pertencia a desenvolvedora Codemasters.

Verstappen foi campeão da Fórmula 1 em 2021 e 2022. No primeiro título, travou uma batalha com o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, até a última volta da última corrida da temporada. Já no segundo título, venceu com folga e levou a Red Bull Racing ao título dos construtores após oito anos.