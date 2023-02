Neymar é um dos desfalques do PSG - AFP

Publicado 03/02/2023 17:03

Desfalque na vitória de quarta-feira (1) sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês, Neymar segue fora do PSG. Além do brasileiro, Mbappé também não estará em campo neste sábado, quando a equipe enfrenta em casa o Toulouse, pela 22ª rodada.

O brasileiro, que inicialmente foi poupado com fadiga muscular, segue com desconforto muscular e por isso não foi relacionado para a partida. No domingo, ele completa 31 anos e deve voltar aos treinos ao longo da próxima semana.



Já o francês sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda e desfalcará o PSG por pelo menos três semanas.



"Mbappé levou uma pancada atrás do joelho. É uma contusão ou um hematoma? Nós não sabemos ainda. Não parece muito grave, não há muito com o que se preocupar", afirmou o técnico Christophe Galtier em coletiva de imprensa.



Outro que ficará fora do duelo com o Toulouse é Sergio Ramos, com lesão muscular.



"Achamos que não é grave, mas, com a sequência de partidas, ele quis sair", explicou o treinador.

O PSG é líder do Campeonato com 51 pontos em 21 jogos, e tem cinco a mais do que o Olympique de Marselha, segundo colocado.