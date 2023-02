Rashford marcou na vitória do Manchester United sobre o Crystal Palace - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 04/02/2023 14:36 | Atualizado 04/02/2023 14:47

A 22ª rodada do Campeonato Inglês mexeu com os ânimos dos torcedores do Manchester United e Liverpool. No sufoco, os Red Devils venceram o Crystal Palace por 2 a 1, em casa, e seguem entre os primeiros colocados da competição. Já os Reds tiveram mais uma atuação desastrosa e foram derrotados pelo Wolverhampton por 3 a 0, fora de casa.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 42 pontos e subiu momentaneamente para o terceiro lugar na classificação. Já o Liverpool, que sofreu a segunda derrota seguida e chegou a três partidas sem vitória, caiu para a 10ª posição, com 29, e segue cada vez mais distante da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Liverpool sofre apagão no início

O Wolverhampton tomou a iniciativa do jogo e pressionou o Liverpool desde o início. Nos primeiros cinco minutos, o time da casa chegou duas vezes com perigo antes de sair na frente do placar com gol contra do zagueiro Matip. O time de Jürgen Klopp parecia atordoado com a pressão inicial dos adversários e cedeu o segundo logo na sequência, aos 12, com Dawson, que aproveitou uma sobra na área.

Após um início de partida ruim, o Liverpool foi tentando se encontrar dentro de campo e cresceu depois da metade do primeiro tempo. Os Reds igualaram a posse de bola e ficava mais tempo no campo ofensivo, mas tinha dificuldade para criar jogadas. O jogo permaneceu assim até a metade da etapa final, quando o Wolves marcou o terceiro com Ruben Neves, aos 26, para fechar o placar.

Manchester United sofre, mas vence mais uma

O Manchester United dominou as ações no primeiro tempo e não demorou para sair na frente do placar. Logo aos sete minutos, Bruno Fernandes converteu o pênalti e estufou a rede do Old Trafford. Com a vantagem no placar e o controle do jogo, o time comandado por Erik ten Hag foi para o intervalo sem sofrer sustos do Crystal Palace.

Na etapa final, o Manchester United conseguiu ampliar com Rashford, aos 17 minutos. Tudo indicava uma vitória tranquila, mas a expulsão de Casemiro aos 25 mudou o cenário da partida. Seis minutos após o brasileiro levar o cartão vermelho, o Crystal Palace descontou com Schlupp. O time de John Textor pressionou até o fim, mas não conseguiu arrancar o empate.