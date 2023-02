Michael vai reencontrar o Flamengo no Mundial de Clubes - FADEL SENNA / AFP

Publicado 04/02/2023 18:30

O atacante Michael reencontrará o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. O Al Hilal, da Arábia Saudita, venceu o Wydad Casablanca, do Marrocos , nos pênaltis, neste sábado (4), e garantiu a vaga na próxima fase para enfrentar o Rubro-Negro, na próxima terça-feira (7). Após a partida, o jogador projetou o duelo e apontou o favoritismo com o ex-clube.

"Já falei com alguns (jogadores). O time deles eu conheço bem, sei como joga. É difícil de marcar, mas vamos tentar dar o nosso melhor. Tem que ser um grande jogo. O que eu posso fazer é dar o meu melhor e tentar contribuir. É uma partida difícil. O favoritismo é deles", disse Michael, que revelou o sentimento de reencontrar os ex-companheiros.

"É um sentimento gostoso. Eu fiz amizades sinceras no Flamengo. Guardo pelo resto da minha vida, agradeço por tudo o que eu passei. No momento mais pica da minha vida foram eles que me ajudaram. Já pensei várias vezes (no confronto). É um sentimento bom e ruim. Bom que a gente quer jogar semifinal de Mundial. Mas o problema aqui é o Flamengo. Eles querem ganhar", completou.

O Al Hilal venceu o Wydad Casablanca nos pênaltis por 5 a 3, após empatar por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O clube saudita conseguiu o empate nos acréscimos do tempo regulamentar, segurou a igualdade no tempo extra e levou a melhor nas penalidades. O duelo contra o Flamengo será na próxima terça-feira (7), às 16h (de Brasília), em Tanger.